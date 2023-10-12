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18:25, 12 октября 2023Силовые структуры

Полицейский пойдет под суд за передачу данных об усопших ритуальному агенту

В Уфе полицейский пойдет под суд за передачу информации ритуальному агенту

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Республике Башкортостан бывший помощник оперативного дежурного предстанет перед судом за злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки. Об этом в четверг, 12 октября, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, с 2017 по 2019 год обвиняемый, получая информацию об усопших на территории города Уфа, передавал ее агенту ритуального салона с указанием адреса родственников. За каждое такое сообщение полицейский получал от 2,5 до 5 тысяч рублей. Гонорар взяточника регулировался в зависимости от суммы заключенного ритуальным агентом договора.

Общая сумма полученного полицейским вознаграждения превысила 150 тысяч рублей. Обвиняемый частично признал вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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    Владимир Седов
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