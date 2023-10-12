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15:48, 12 октября 2023Силовые структуры

Росгвардия в сентябре изъяла полмиллиона боеприпасов ВСУ в ЛНР

В ЛНР росгвардейцы изъяли за месяц полмиллиона боеприпасов в схронах ВСУ

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В Луганской народной республике (ЛНР) росгвардейцы нашли полмиллиона боеприпасов в схронах Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедший месяц. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Росгвардии.

По данным ведомства, среди находок были патроны к стрелковому оружию, 2,5 тысячи артиллерийских и 20 реактивных снарядов, 2,3 тысячи гранат, 59 гранатометов и 124 противотанковые управляемые ракеты. Также бойцы спецслужбы задержали семь пособников ВСУ, 15 участников антитеррористической операции АТО, 55 фигурантов уголовных дел и изъяли 21 килограмм наркотиков.

Ранее стало известно, что росгвардейцы совместно с представителями военной контрразведки обнаружили в библиотеках Донецкой народной республики (ДНР) более 300 книг, содержащих материалы экстремистского характера.

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    Екатерина Кашурникова
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