Росгвардия в сентябре изъяла полмиллиона боеприпасов ВСУ в ЛНР

В ЛНР росгвардейцы изъяли за месяц полмиллиона боеприпасов в схронах ВСУ

В Луганской народной республике (ЛНР) росгвардейцы нашли полмиллиона боеприпасов в схронах Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедший месяц. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Росгвардии.

По данным ведомства, среди находок были патроны к стрелковому оружию, 2,5 тысячи артиллерийских и 20 реактивных снарядов, 2,3 тысячи гранат, 59 гранатометов и 124 противотанковые управляемые ракеты. Также бойцы спецслужбы задержали семь пособников ВСУ, 15 участников антитеррористической операции АТО, 55 фигурантов уголовных дел и изъяли 21 килограмм наркотиков.

Ранее стало известно, что росгвардейцы совместно с представителями военной контрразведки обнаружили в библиотеках Донецкой народной республики (ДНР) более 300 книг, содержащих материалы экстремистского характера.