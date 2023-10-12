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16:29, 12 октября 2023Силовые структуры

Россиянин переспал с ВИЧ-инфицированной школьницей и попал в руки полиции

В Москве задержали 18-летнего юношу, растлившего ВИЧ-инфицированную школьницу

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Полицейские в Москве задержали 18-летнего гражданина за растление ВИЧ-инфицированной школьницы, которая могла его сознательно заразить. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, 13-летняя девочка уже два года ведет аморальный образ жизни, употребляя алкогольные напитки и меняя половых партнеров. Накануне школьница пришла в гости к совершеннолетнему знакомому. Юноша и девушка вместе употребили алкоголь и занялись сексом без использования средств контрацепции.

После этого их на улице в состоянии опьянения задержали сотрудники полиции и доставили в отделение. Теперь юноше грозит четыре года колонии за растление малолетней.

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