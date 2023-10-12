Россиянин в халате и с ружьем устроил разборки около дома

В Челябинске мужчина в халате и с ружьем устроил разборки во дворе дома

В Челябинске мужчина в халате и с ружьем устроил разборки во дворе дома. Об этом сообщает 74.ru.

По данным издания, инцидент произошел вечером 11 октября во дворе дома №43 на улице 40-летия Победы. Россиянин в домашней одежде и с оружием вышел из подъезда. Он разговаривал по телефону, предположительно, с одним из юношей, которые подошли к его дому. Однако двое парней все равно приблизились к мужчине. Тогда он направил на них ружье, чтобы припугнуть. Ребята разбежались, но после началась драка. В итоге жителя дома поймали.

Сотрудники полиции уже задержали всех участников конфликта.

Ранее в Волгограде следователи возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего местного жителя, напавшего с ножом на двоих мужчин.