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19:05, 12 октября 2023Силовые структуры

Россиянин выстрелил в ноги подросткам и скрылся

В Электростали 31-летний мужчина выстрелил в ноги двум подросткам и скрылся

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Электростали 31-летний мужчина выстрелил в ноги двум подросткам и скрылся. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета России.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

Вечером 10 октября во дворе одного из домов 16-летний подросток и его 19-летний знакомый поспорили с 31-летним мужчиной, который проходил мимо вместе с девушкой. В ходе ссоры мужчина достал пистолет и несколько раз выстрелил в направлении ног молодых людей, после чего скрылся.

Подозреваемого позднее задержали и доставили в отделение сотрудники СОБР. Жизни пострадавших ничего не угрожает.

Ранее на северо-востоке Санкт-Петербурга медики приехали по вызову к женщине в квартиру на проспекте Науки и нашли внутри мужчину с простреленной ногой.

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    Варвара Митина
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