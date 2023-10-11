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11:10, 11 октября 2023Россия

В Петербурге медики приехали по вызову и нашли мужчину с простреленной ногой

На северо-востоке Петербурга медики нашли мужчину с простреленной ногой

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

На северо-востоке Санкт-Петербурга медики приехали по вызову к женщине в квартиру на проспекте Науки и нашли внутри мужчину с простреленной ногой. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям издания, бригаду скорой помощи вызывали накануне. Звонивший тогда сообщил, что помощь необходима его бывшей жене.

Когда врачи оказались на месте, выяснилось, что спасать нужно 34-летнего мужчину. У него нашли след от огнестрельного ранения в левое бедро.

Пострадавший был пьян и не мог толком объяснить, при каких обстоятельствах получил травму. По одной из версий, в петербуржца стрелял водитель Skoda из травматического оружия.

Мужчину доставили в городскую больницу №3, а в отношении женщины составили протокол о нахождении в состоянии опьянения. Следователи начали решать вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что житель Дагестана захотел испугать полицейских и выстрелил по воротам церкви.

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    Анна Щербакова
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