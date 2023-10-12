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14:12, 12 октября 2023Россия

Российская школьница попала в больницу после драки с одноклассником

В Красноярском крае школьник избил кинувшую в него бумажку одноклассницу

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Красноярском крае одиннадцатилетняя школьница оказалась в больнице после драки с одноклассником. Об этом сообщает ngs24.ru.

Инцидент произошел в Белоярской школе Ачинского района 11 октября. В полицию поступило сообщение из больницы, что к ним поступила девочка 2012 года рождения с различными травмами. По данным местных СМИ, врачи диагностировали у нее ушибы и закрытую черепно-мозговую травму.

Девочка рассказала, что ее побил одноклассник за то, что она кидалась в него смятыми бумажками.

Инспекторы ПДН провели беседы с детьми и родителями. Дети на учете ранее не состояли и не состоят, семьи характеризуются положительно.

Ранее в дагестанском Дербенте школьники избили отца с сыном из-за сделанного им замечания. Конфликт попал на видео.

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    Евгения Куликова
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