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05:11, 12 октября 2023Россия

Российские войска вклинились в оборону ВСУ в районе Клещеевки

Астафьев: войска РФ вклинились в оборону ВСУ на глубину 600 м в районе Клещеевки

Российские войска отразили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Клещеевки в Донецкой народной республике (ДНР) и вклинились в оборону противника на глубину от 300 до 600 метров. Об этом сообщил РИА Новости глава пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев.

Потери ВСУ в живой силе составили более 15 военнослужащих. Успеху способствовал огневой удар по позициям противника в районе Авдеевки, Северной, Очеретино, Новокалиново.

На этом участке фронта ВСУ потеряли 11 бронетранспортеров MaxxPro, две бронемашины, буксируемые гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30, а также миномет 120-го калибра. Также в ходе контрбатарейной борьбы уничтожено три крупнокалиберных миномета и самоходная артиллерийская установка (САУ) польского производства Krab в районах Георгиевки, Клещеевки и Ступочки.

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    Марина Совина
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