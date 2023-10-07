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12:21, 7 октября 2023Бывший СССР

Пушилин заявил об улучшении позиций на артемовском направлении

Пушилин: Россия улучшила позиции на северном фланге артемовского направления

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России улучшили свои позиции на артемовском направлении. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, его цитирует РИА Новости.

«На артемовском направлении мы видели за последние дни попытки по рубежу Клещеевка - Курдюмовка - Андреевка на южном фланге вытеснить наши подразделения, но все попытки были нивелированы», — сказал он, добавив, что на северном фланге фиксируется расширение «серой зоны» и улучшение позиций.

Ранее сообщалось, что российские военные отразили восемь атак украинской армии на артемовском и авдеевском направлениях. Там противник лишился более 300 солдат.

Рассказывая об обстановке на артемовском направлении, Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут хаотичные обстрелы Артемовска. Пушилин указал, что на одном из флангов фиксируется высокая активность действий противника. Он также подчеркнул, что основные рубежи, по которым пытаются действовать ВСУ, это Курдюмовка, Андреевка и Клещеевка.

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    Анастасия Шейкина
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