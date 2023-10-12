Российский подросток избил прохожего на остановке и попал в колонию

В Ярославле подростка приговорили к двум годам колонии за нападение на прохожего

В Ярославле суд приговорил подростка к двум годам воспитательной колонии за нападение на прохожего. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Несовершеннолетнего признали виновным по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

В мае осужденный поспорил с пассажиром маршрутки. Выйдя на остановке, подросток дождался оппонента и ударил его в лицо, в результате мужчина потерял равновесие и упал на землю. После того как потерпевший приподнялся, подсудимый ударил его ногой по голове. В результате пострадавший снова упал и ударился о металлическую конструкцию остановки. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Ранее в Волгограде следователи возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего местного жителя, напавшего с ножом на двоих мужчин.