Российский подросток ударил мать ножом в грудь и сбежал

В Петербурге 12-летний подросток ударил мать ножом в грудь и сбежал

В Петербурге 12-летний подросток ударил мать ножом в грудь и сбежал. Об этом сообщает «Фонтанка».

Это произошло во время их конфликта вечером 11 октября. Женщина сама позвонила в экстренные службы. Приехавшая скорая увезла пострадавшую в реанимацию НИИ Джанелидзе. Состояние женщины оценивается как тяжелое.

По данным издания, семья живет в четырехкомнатной квартире. У россиянки также есть двухлетние близнецы от последнего брака. Во время нападения школьника младшие дети были дома. В прошлом году женщина и ее муж получали административные протоколы за распитие алкоголя и скандалы в присутствии детей.

Ранее в Ленинградской области 11-летний школьник с расстройством психики ударил ножом по лицу брата-близнеца.

