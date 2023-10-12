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12:41, 12 октября 2023Силовые структуры

Российский подросток ударил мать ножом в грудь и сбежал

В Петербурге 12-летний подросток ударил мать ножом в грудь и сбежал

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Петербурге 12-летний подросток ударил мать ножом в грудь и сбежал. Об этом сообщает «Фонтанка».

Это произошло во время их конфликта вечером 11 октября. Женщина сама позвонила в экстренные службы. Приехавшая скорая увезла пострадавшую в реанимацию НИИ Джанелидзе. Состояние женщины оценивается как тяжелое.

По данным издания, семья живет в четырехкомнатной квартире. У россиянки также есть двухлетние близнецы от последнего брака. Во время нападения школьника младшие дети были дома. В прошлом году женщина и ее муж получали административные протоколы за распитие алкоголя и скандалы в присутствии детей.

Ранее в Ленинградской области 11-летний школьник с расстройством психики ударил ножом по лицу брата-близнеца.

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    Варвара Митина
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