Российский школьник ударил ножом брата-близнеца и лег спать

78.ru: в Ленобласти школьник ударил ножом по лицу брата-близнеца и лег спать

В Ленинградской области 11-летний школьник с расстройством психики ударил ножом по лицу брата-близнеца. О происшествии сообщил телеканал 78.ru.

По данным издания, накануне мальчики поссорились. Когда их мать отлучилась в другую комнату, российский подросток взял на кухне нож и ударил им брата по лицу, после чего лег спать.

Жительница Ленобласти нашла сына с ранением. Сначала женщина пыталась самостоятельно оказать помощь ребенку, но затем все же вызвала бригаду медиков.

У мальчика диагностировали резаную рану щеки. Также выяснилось, что россиянка воспитывает троих детей одна, в семье еще есть дочь. Близнецы страдают расстройством психики — у обоих было выявлено слабоумие.

Сотрудники полиции начали устанавливать другие обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье двухлетний ребенок ранил брата-близнеца ножом дома. Инцидентом заинтересовались в областной прокуратуре.