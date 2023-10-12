Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:07, 12 октября 2023Россия

Российский школьник ударил ножом брата-близнеца и лег спать

78.ru: в Ленобласти школьник ударил ножом по лицу брата-близнеца и лег спать

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Ленинградской области 11-летний школьник с расстройством психики ударил ножом по лицу брата-близнеца. О происшествии сообщил телеканал 78.ru.

По данным издания, накануне мальчики поссорились. Когда их мать отлучилась в другую комнату, российский подросток взял на кухне нож и ударил им брата по лицу, после чего лег спать.

Жительница Ленобласти нашла сына с ранением. Сначала женщина пыталась самостоятельно оказать помощь ребенку, но затем все же вызвала бригаду медиков.

У мальчика диагностировали резаную рану щеки. Также выяснилось, что россиянка воспитывает троих детей одна, в семье еще есть дочь. Близнецы страдают расстройством психики — у обоих было выявлено слабоумие.

Сотрудники полиции начали устанавливать другие обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье двухлетний ребенок ранил брата-близнеца ножом дома. Инцидентом заинтересовались в областной прокуратуре.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости

    В Израиле отчитались об авиаударах по элитным частям ХАМАС

    Из-за утечки жидкого алюминия на российском заводе пострадали пять человек

    Россиянам раскрыли повышающую риск сердечных заболеваний привычку

    Президент Палестины встретится с госсекретарем США

    Крест спас священника от пули

    Встречу Путина и Моди в 2023 году допустили

    Стало известно о дефиците офицеров в рядах ВСУ

    Лавров назвал истинные цели НАТО в Армении

    В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

    50-летняя Хайди Клум и ее 19-летняя дочь снялись в нижнем белье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости