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18:47, 12 октября 2023Из жизни

Садовник упал на пронзивший его тело ржавый прут и выжил

Metro: в Германии садовник упал на металлический прут и выжил

Фото: Annegret Hilse / Reuters

55-летний садовник из Германии упал на металлический прут и выжил благодаря быстрым действиям сына и врачей. Об этом сообщает Metro.

Фрэнк Ваорин стоял на лестнице и занимался обрезкой деревьев у своего дома в городе Куксхафен, когда сорвался и упал на ржавый прут шириной семь сантиметров. Стержень пронзил тело мужчины в нескольких сантиметрах от анального отверстия, прошел через туловище и пробил грудную клетку. «Я помню, как висел на стержне, подняв ноги вверх. Мой сын быстро подсунул что-то мне под ноги, чтобы прут не сдвинулся дальше», — рассказывает Ваорин.

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Сын пострадавшего незамедлительно обратился за помощью. Вскоре к дому мужчины приехали спасатели. Они спилили столб, после чего передали Ваорина парамедикам. Мужчину доставили в больницу, где из его тела благополучно извлекли ржавый прут. Отмечается, что стержень не задел ни одного жизненно важного органа. «То, что прут не повредил ни одного органа, — это настоящее чудо. За всю свою карьеру я никогда не сталкивался с подобным случаем», — говорит хирург, проводивший операцию.

В настоящее время Ваорин находится в больнице и восстанавливается после полученных травм. «Я хочу поблагодарить врачей и спасателей за спасение моей жизни, а также моего сына за то, что он быстро помог и позвал на помощь. Я просто рад, что остался жив», — утверждает он.

Ранее сообщалось, что 21-летний строитель из Индии выжил после того, как упал с большой высоты на железные прутья. Они пронзили его грудную клетку и брюшную полость.

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    Алиса Удовик
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