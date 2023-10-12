В России захотели создать межведомственные штабы гражданской обороны

В Госдуму внесли проект о создании межведомственных штабов гражданской обороны

Группа сенаторов внесла в Государственную Думу России законопроект о создании межведомственных штабов гражданской обороны на федеральном и региональном уровнях. Об этом сообщает пресс-служба Совфеда.

Документом предлагается внести изменения в закон «О гражданской обороне». В частности планируется создать межведомственные штабы гражданской обороны на региональном и федеральном уровнях с целью координации работы федеральных и региональных структур.

«Законопроект направлен на повышение оперативности принятия решений в области гражданской обороны и совершенствование координации деятельности органов, осуществляющих управление гражданской обороной, с учетом опыта проведения специальной военной операции», — пояснил зампредседателя верхней палаты парламента Юрий Воробьев.

В пресс-службе Совфеда отметили, что проект наделяет полномочиями главы российских регионов по введению в действие планов гражданкой обороны и защиты населения. По мнению авторов, подобные меры позволят провести все запланированные мероприятия по обороне в кратчайшие сроки и без дополнительных указаний вышестоящих органов.

Ранее стало известно, что оперативные штабы восьми российских регионов со средним уровнем реагирования, расположенных вблизи зоны специальной военной операции, получили в оперативное подчинение бойцов Вооруженных сил России, войск Национальной гвардии, сотрудников МЧС, а также служащих полиции и Федеральной службы безопасности.