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17:30, 12 октября 2023Россия

В России захотели создать межведомственные штабы гражданской обороны

В Госдуму внесли проект о создании межведомственных штабов гражданской обороны

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Группа сенаторов внесла в Государственную Думу России законопроект о создании межведомственных штабов гражданской обороны на федеральном и региональном уровнях. Об этом сообщает пресс-служба Совфеда.

Документом предлагается внести изменения в закон «О гражданской обороне». В частности планируется создать межведомственные штабы гражданской обороны на региональном и федеральном уровнях с целью координации работы федеральных и региональных структур.

«Законопроект направлен на повышение оперативности принятия решений в области гражданской обороны и совершенствование координации деятельности органов, осуществляющих управление гражданской обороной, с учетом опыта проведения специальной военной операции», — пояснил зампредседателя верхней палаты парламента Юрий Воробьев.

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В пресс-службе Совфеда отметили, что проект наделяет полномочиями главы российских регионов по введению в действие планов гражданкой обороны и защиты населения. По мнению авторов, подобные меры позволят провести все запланированные мероприятия по обороне в кратчайшие сроки и без дополнительных указаний вышестоящих органов.

Ранее стало известно, что оперативные штабы восьми российских регионов со средним уровнем реагирования, расположенных вблизи зоны специальной военной операции, получили в оперативное подчинение бойцов Вооруженных сил России, войск Национальной гвардии, сотрудников МЧС, а также служащих полиции и Федеральной службы безопасности.

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    Никита Абрамов
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