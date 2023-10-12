Собянин заявил о планах пересадить москвичей на электрокары

Собянин: мы будем стремиться, чтобы большинство авто в Москве были электрокарами

В Москве будут стремиться к тому, чтобы большинство автомобилей на улицах столицы стали электрокарами. О планах пересадить москвичей на электромобили заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе сессии в рамках Российской энергетической недели, его слова приводит агентство «Интерфакс».

Собянин отметил, что «перевод на электрическую тягу» служит первостепенной задачей для городов в связи с тем, что 80 процентов от всех вредных выбросов в атмосферу образуются из-за машин с бензиновыми и дизельными двигателями. По словам мэра, в ближайшее время для достижения данной цели власти Москвы установят еще больше зарядок для авто с электрическими двигателями на общественных пространствах. На данный момент их число в столице составляет около 3,5 тысячи.

«И как мы решили вопрос, связанный с электробусами, и поставили себе задачу полностью перейти на электробусы, так и себе поставим задачу, чтобы в какой-то перспективе, приемлемой перспективе, большинство машин на улицах Москвы должны стать электрическими», — поделился планами по развитию столицы Собянин. Он добавил, что для того чтобы стимулировать появление большего количества электрокаров, инфраструктура должна опережать потребление, то есть опережать число таких авто в городе.

В августе стало известно, что новые жилые комплексы в Москве предложили обеспечивать станциями для зарядки электромобилей.

