Стали известны подробности спора Бондарчука с бывшей женой из-за жилья

Жорин объяснил решение экс-жены Бондарчука судиться через 7 лет после развода

Решение телеведущей Светланы Бондарчук обратиться в суд для раздела совместно нажитого имущества спустя семь лет после развода с режиссером Федором Бондарчуком может быть связано с договоренностью, которая прежде существовала между экс-супругами. Новые подробности спора бывшей пары из-за жилья стали известны изданию KP.RU.

В прошлом Бондарчук рассказывала, что после разрыва заключила с бывшим мужем соглашение, подробности которого не захотела раскрыть. Она отметила, что благодаря договоренности конфликтов удалось избежать, а она осталась довольна своим положением.

«Не исключаю, что в таком соглашении могло быть положение, например, запрещающее комментарии о разводе и упоминание в прессе бывшего супруга. Можно предположить, что Светлана дала какое-то интервью или что-то написала в соцсетях, что, по мнению Федора, являлось нарушением договоренности. Он перестал выполнять свою финансовую часть. А дальше — как снежный ком. Вот и докатилось до суда», — объяснил адвокат Сергей Жорин.

По данным издания, предметом спора может быть двухэтажный особняк в подмосковной деревне Раздоры, располагающийся на участке в 30 соток. Стоимость подобных объектов оценивается в 400-450 миллионов рублей. Также известно, что после развода Бондарчук проживала в московской квартире в районе Патриарших прудов, а до разрыва супруги владели жильем на Мосфильмовской улице.

Ранее Жорин заявил, что исход дела о разделе имущества Бондарчуков зависит от нескольких факторов. В том числе важно установить, не нарушен ли срок исковой давности, составляющий три года.