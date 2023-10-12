Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Амур
3:5
Завершен
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
Сегодня
19:00 (Мск)
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Россия
Сегодня
19:00 (Мск)
Камерун
Товарищеские матчи (сборные) - 2023|Товарищеские матчи
Баффало Сэйбрз
Завтра
02:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Завтра
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Янина Викмайер
Завтра
10:30 (Мск)
Полина Кудерметова
Сеул (ж)
16:21, 12 октября 2023Спорт

Стало известно о возможном назначении Нурмагомедова главой ММА-проекта ПСЖ

Le Parisien: бывший чемпион UFC Нурмагомедов может возглавить ММА-проект ПСЖ

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов может возглавить ММА-проект французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен». Об этом стало известно Le Parisien.

Отмечается, что в ПСЖ, имеющем команды в футболе, гандболе и дзюдо, задумались о расширении спортивной деятельности. В пользу назначения Нурмагомедова говорит тот факт, что россиянин знаком и общается с президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи.

Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего в 2020 году завершил карьеру. Всего спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках в смешанных единоборствах.

После окончания выступлений Нурмагомедов занялся тренерской деятельностью. В 2022-м он был признан лучшим тренером года по версии MMA Junkie.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Стрельцов
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве собрались открыть еще 17 станций метро. Где и когда их построят?

    Бывшего мэра Одессы объявили в розыск

    Россиянин переспал с ВИЧ-инфицированной школьницей и попал в руки полиции

    Известный комик назвал недооцененный город России

    Детей мэра Львова заметили за рубежом

    ЦАХАЛ признал провал с обеспечением безопасности страны

    Родителям пьющих подростков дали совет

    В США назвали способ избежать конфликта между Израилем и Палестиной

    Врачи раскрыли главные причины появления седины в раннем возрасте

    Предполагаемый член российской ОПГ сбросил студентку с четвертого этажа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости