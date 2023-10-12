Стало известно о возможном назначении Нурмагомедова главой ММА-проекта ПСЖ

Le Parisien: бывший чемпион UFC Нурмагомедов может возглавить ММА-проект ПСЖ

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов может возглавить ММА-проект французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен». Об этом стало известно Le Parisien.

Отмечается, что в ПСЖ, имеющем команды в футболе, гандболе и дзюдо, задумались о расширении спортивной деятельности. В пользу назначения Нурмагомедова говорит тот факт, что россиянин знаком и общается с президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи.

Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего в 2020 году завершил карьеру. Всего спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках в смешанных единоборствах.

После окончания выступлений Нурмагомедов занялся тренерской деятельностью. В 2022-м он был признан лучшим тренером года по версии MMA Junkie.