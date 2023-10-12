Украина трижды за четыре дня попыталась атаковать дронами российскую колонию

Украина трижды атаковала дронами ИК в Брянске, где могут быть пленные военные

Украина трижды за последние четыре дня пыталась атаковать исправительную колонию (ИК) в Брянске. Об этом сообщает РИА Новости.

Для этого были использованы дроны-камикадзе. Предположительно, в этой колонии находятся пленные военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также задержанные диверсанты.

Ранее сообщалось, что 10 октября беспилотник самолетного типа с реактивным двигателем упал на территорию исправительного учреждения в Брянске. Дрон разбился, но имевшаяся на его борту взрывчатка С-4 весом 500 граммов, начиненная поражающими элементами из подшипников, не сдетонировала.