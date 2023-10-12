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02:11, 12 октября 2023Мир

Украину предупредили о начале ВС РФ второй стратегической кампании

Полковник Райснер предупредил ВСУ о старте второй воздушной кампании ВС России

Фото: Wana News Agency / Reuters

Все признаки указывают на то, что ВС России начали вторую стратегическую воздушную кампанию на Украине. Об этом предупредил австрийский полковник Маркус Райснер, добавив, что предстоящая зима может стать для Вооруженных сил Украины (ВСУ) «особенно суровой», передает сайт телеканала N-TV.

По словам военнослужащего, в зоне СВО можно наблюдать свыше 500 беспилотников типа «Герань», что значительно превышает количество, присутствовавшее там на протяжении прошлых месяцев. Кроме того, по позициям ВСУ участились удары крылатыми ракетами.

«Российским войскам в прошлом неоднократно удавалось выводить из строя украинскую ПВО, они делают это и сейчас <…> На мой взгляд, все признаки указывают на то, что надвигается буря», — подчеркнул Райснер.

В сентябре в сети появилось видео поражения российской крылатой ракетой склада войск Украины, где хранилось более трех тысяч тонн боеприпасов. На кадрах заметны постройки, а затем — мощные взрывы и большой столб дыма.

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    Александра Синицына
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