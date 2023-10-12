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13:20, 12 октября 2023Бывший СССР

В Харьковской области сообщили о повреждении критической инфраструктуры

Глава Харьковской ОВА Синегубов сообщил о повреждении критической инфраструктуры

Фото: Possessed Photography / Unsplash

Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил о повреждении критической инфраструктуры в результате ударов 11 октября. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, повреждения получила инфраструктура в Харьковском районе, экстренные службы всю ночь работали над ликвидацией последствий.

По данным Минэнерго Украины, в Харьковской области было зафиксировано повреждение газотранспортной инфраструктуры. В частности, повреждена промплощадка газораспределительной станции, которая питает ТЭЦ.

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    Алевтина Запольская
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