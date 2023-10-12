Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:49, 12 октября 2023Мир

В Израиле допустили палестинское единство лишь при уничтожении ХАМАС

Посол Израиля в РФ Бен Цви: палестинское единство возможно при уничтожении ХАМАС

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Единство Палестины возможно только при уничтожении группировки ХАМАС. Об этом заявил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Если не будет ХАМАС как террористической организации, то можно будет говорить о палестинском государстве», — рассказал дипломат.

Бен Цви также добавил, что в построении палестинского единства существует два сценария. Первый отражает Организация освобождения Палестины (ООП), с которой не раз общалось руководство Израиля. Посол напомнил, что бывший лидер ООП Ясир Арафат за свою конструктивную позицию получил Нобелевскую премию. Вторым сценарием, по мнению Бен Цви, является путь ХАМАС, который для Тель-Авива остается неприемлемым.

Ранее Бен Цви уточнил, что уничтожение ХАМАС не равно уничтожению сектора Газа. Посол уточнил, что в секторе Газа немало людей, которые работают в Израиле, поэтому нельзя спешить, а нужно умно бороться с группировкой ХАМАС.

Что думаешь? Оцени!
    Максим Габриелян
    Обсудить
    Последние новости

    Путин обязал экспортеров продавать валютную выручку. Стоит ли ждать укрепления рубля?

    В России резко подорожала импортная зимняя резина

    Сразу пять пассажирских лайнеров подали сигнал тревоги в полете над Россией

    В России заявили о возможном подорожании электроники и батареек

    В Петербурге пройдет уникальное мероприятие

    Обнаружен один из самых древних способов борьбы организма с вирусами

    Доходы России от экспорта нефти рекордно выросли

    Россияне назвали лучших российских актеров и актрис

    Россиянам назвали вернувшуюся в моду из 1990-х одежду

    Мужчина вырастил гигантскую тыкву весом больше тонны и побил мировой рекорд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости