В Израиле допустили палестинское единство лишь при уничтожении ХАМАС

Посол Израиля в РФ Бен Цви: палестинское единство возможно при уничтожении ХАМАС

Единство Палестины возможно только при уничтожении группировки ХАМАС. Об этом заявил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Если не будет ХАМАС как террористической организации, то можно будет говорить о палестинском государстве», — рассказал дипломат.

Бен Цви также добавил, что в построении палестинского единства существует два сценария. Первый отражает Организация освобождения Палестины (ООП), с которой не раз общалось руководство Израиля. Посол напомнил, что бывший лидер ООП Ясир Арафат за свою конструктивную позицию получил Нобелевскую премию. Вторым сценарием, по мнению Бен Цви, является путь ХАМАС, который для Тель-Авива остается неприемлемым.

Ранее Бен Цви уточнил, что уничтожение ХАМАС не равно уничтожению сектора Газа. Посол уточнил, что в секторе Газа немало людей, которые работают в Израиле, поэтому нельзя спешить, а нужно умно бороться с группировкой ХАМАС.