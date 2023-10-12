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14:54, 12 октября 2023Среда обитания

В Москве захотели убрать машинистов из метро

МИТ: московский монорельс сделают беспилотным

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Московский монорельс решили сделать беспилотным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление АО «Корпорация "Московский институт теплотехники"».

В организации сказали, что правительство Москвы собирается заключить с частными инвесторами договор о модернизации Московской монорельсовой транспортной системы (ММТС) в декабре 2023 года.

Обновление предполагает два этапа. Первый планируется провести до 2024 года. На нем собираются восстановить работу транспортного парка и увеличить количество составов с двух до пяти-шести. Второй этап собираются завершить до 2027 года. В этот период для монорельса должны построить новые поезда, оснащенные беспилотной системой управления.

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В МИТ добавили, что после обновления ММТС в Москве будет создана универсальная транспортная система. Подобные системы можно будет использовать в любом регионе страны, добавили там.

Монорельс построили в 2004 году. Линия входит в систему метрополитена, она идет от станции «Тимирязевская» до «Улицы Сергея Эйзенштейна».

Ранее сообщалось, что в московском метро захотели переименовать систему распознавания лиц на входе с FacePay на «Взгляд». В метрополитене посчитали такое название более «народным». Там отметили, что многие пассажиры, использующие такую системы оплаты, говорят, что оплатили проезд по взгляду или прошли по взгляду.

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    Мария Черкасова
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