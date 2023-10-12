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16:11, 12 октября 2023Россия

В Петербурге 11-летняя избитая школьница заявила о воспитании скалкой

В Петербурге поступившая к медикам девочка заявила, что ее ударила скалкой мать

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге 11-летняя избитая школьница, поступившая к медикам, заявила, что дома ее воспитывали при помощи скалки. Об этом стало известно «Фонтанке».

По информации издания, девочка попала в больницу накануне. Ее состояние опасений не вызывало, однако врачи заметили у нее россыпь гематом на руках, а также ссадины и ушибы головы.

Школьница объяснила, что утром поссорилась с матерью, и та якобы несколько раз ударила ее скалкой. Инспектор по делам несовершеннолетних по этой причине решил навестить семью девочки.

Ранее сообщалось, что в Камчатском крае осудили на 3,5 года условно женщину, избивавшую дочь за плохие оценки.

Следователи выяснили, что с 2020 по 2022 год россиянка регулярно избивала девочку за плохие оценки. Она могла это делать даже при других людях.

На суде женщина свою вину признала.

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    Анна Щербакова
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