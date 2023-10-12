В Петербурге детское такси разбилось о подземный переход
В Санкт-Петербурге детское такси разбилось о переход у станции метро «Лиговский проспект». О ДТП сообщила «Фонтанка» в четверг, 12 октября.
По информации издания, на перекрестке с Разъезжей улицей столкнулись иномарка с вологодскими номерами и специальное детское такси.
В результате обе машины получили повреждения. Такси протаранило конструкции подземного пешеходного перехода, по словам очевидцев, в салоне сработали подушки безопасности.
Как утверждает «Фонтанка», за рулем детского такси был мужчина, в салоне находились две женщины и ребенок. Водителя с различными травмами увезли в больницу, остальные пассажиры от помощи медиков отказались.
Сотрудники Госавтоинспекции начали устанавливать другие обстоятельства произошедшего.
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Врачи диагностировали у пострадавших ссадины и ушибы, нетрезвого россиянина удалось задержать.