В Петербурге детское такси разбилось о подземный переход

В Петербурге детское такси разбилось о переход у станции «Лиговский проспект»

В Санкт-Петербурге детское такси разбилось о переход у станции метро «Лиговский проспект». О ДТП сообщила «Фонтанка» в четверг, 12 октября.

По информации издания, на перекрестке с Разъезжей улицей столкнулись иномарка с вологодскими номерами и специальное детское такси.

В результате обе машины получили повреждения. Такси протаранило конструкции подземного пешеходного перехода, по словам очевидцев, в салоне сработали подушки безопасности.

Как утверждает «Фонтанка», за рулем детского такси был мужчина, в салоне находились две женщины и ребенок. Водителя с различными травмами увезли в больницу, остальные пассажиры от помощи медиков отказались.

Сотрудники Госавтоинспекции начали устанавливать другие обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель из Бурятии после аварии оставил в перевернутом автомобиле годовалого ребенка с женой и убежал.

Врачи диагностировали у пострадавших ссадины и ушибы, нетрезвого россиянина удалось задержать.