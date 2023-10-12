В России включат психологов в поликлиниках и постковид в гарантии медпомощи

Минздрав опубликовал проект программы госгарантий бесплатного оказания медпомощи

Минздрав опубликовал проект программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2024-2026 годы. Туда включили психологов в поликлиниках и реабилитацию после перенесенного коронавируса. Об этом пишет РБК.

Министерство уточнило, что проект постановления правительства, представленный ведомством на общественное обсуждение, предусматривает увеличение расходов за счет государственных источников финансирования. Согласно проекту, более чем на 20 процентов планируется увеличить объем профилактических мероприятий, в частности, диспансеризацию и медицинские осмотры.

В поликлиниках с 2024 года также должны будут проводиться консультации с психологом. Это касается в том числе тех, кто получает паллиативную медицинскую помощь в хосписах и домах сестринского ухода.

Регионы будут обязаны проводить скрининг на выявление вирусного гепатита С, а также диагностические исследования по позитронно-эмиссионной томографии, которые выявляют онкологические заболевания на ранней стадии.

В проекте ведомства предусмотрены средства для диспансерского наблюдения россиян с наиболее распространенными хроническими болезнями, такими как онкология, сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет. Там также описывается объем медицинской реабилитации в амбулаторных условиях — речь, в частности, про реабилитацию после перенесенного COVID-19, при сердечно-сосудистых заболеваниях, болезнях центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата.

Ранее стало известно, что вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Минздраву проработать вопрос о создании службы оказания психологической помощи пациентам с постковидным синдромом.