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13:12, 12 октября 2023Мир

В Румынии обнаружили воронку от беспилотника недалеко от границы с Украиной

Министерство обороны Румынии: на границе с Украиной обнаружена воронка от БПЛА

Фото: Andreea Campeanu / Reuters

Румынские военные обнаружили недалеко от границы с Украиной воронку от беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом заявили в Министерстве обороны страны, передает РИА Новости.

«Утром оперативно-тактическая группа доложила об обнаружении воронки от беспилотника у правого берега Килийского рукава, примерно в трех километрах к западу от Плауру», — сообщили в оборонном ведомстве.

Также сообщается, что румынскими военными были оперативно приняты меры для обеспечения безопасности на месте для начала расследования инцидента.

13 сентября Минобороны Румынии сообщало об обнаружении частей БПЛА. Отмечалось, что возможный разбившийся дрон был найден в районе городов Нуфэрул и Виктория. Тогда осколки от беспилотника разлетелись на несколько десятков метров.

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    Максим Габриелян
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