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12:01, 12 октября 2023Экономика

В Сбере рассказали о работе над открытием филиала в Китае

Ведяхин: Сбер продолжает работу над открытием филиала в Китае
Александр Ведяхин

Александр Ведяхин. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Сбер продолжает работать над вопросом открытия филиала банка в Китае. Об этом заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в кулуарах «Российской энергетической недели».

«Сбер ведет взаимодействие по этому вопросу с китайской стороной в рамках предусмотренного законодательством процесса», — сказал Ведяхин.

Ранее он выразил надежду, что филиал удастся открыть к концу 2023 года. Сейчас у Сбера уже есть представительство в КНР.

Как отмечал зампред правления Сбербанка Анатолий Попов, на фоне развития стратегического экономического партнерства России и Китая Сбер уделяет особое внимание работе с китайским бизнесом, поддерживает как китайские компании, локализованные в России, так и российские бизнес-проекты с Китаем.

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    Анастасия Яланская
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