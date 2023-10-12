В США назвали способ избежать конфликта между Израилем и Палестиной

Риттер: Байдену следовало придерживаться взглядов Путина для мира в Израиле

Президенту США Джо Байдену следовало придерживаться в ближневосточном вопросе тех же взглядов, что и российский лидер Владимир Путин, чтобы предотвратить конфликт между Израилем и Палестиной. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер YouTube-каналу Judging Freedom.

«Он [Путин] единственный взрослый человек в комнате. Его зрелость в качестве лидера, баланс, который он демонстрирует в качестве дипломата, очевидны», — сказал военный.

По мнению Риттера, президент России прав в своих оценках причин обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее Путин заявил, что политика США на Ближнем Востоке потерпела провал. По словам Путина, США отошли от международных инструментов по урегулированию политических проблем в регионе. «Практически они монополизировали процесс урегулирования», — добавил он.