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16:45, 12 октября 2023Мир

В США заявили о росте опасений об открытии второго фронта в Израиле

WSJ сообщила о росте опасений об открытии второго фронта на границе Израиля

Фото: Ariel Schalit / AP

Израильские пехотные и артиллерийские подразделения возводят укрепления вдоль северной границы Израиля с Ливаном, потому что опасаются открытия второго фронта в этом районе. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

По информации издания, если поддерживаемые Ираном боевики террористической организации «Хезболла» начнут более масштабные атаки, это приведет к растяжению сил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), которые на данный момент сосредоточены на юге страны и готовятся начать крупное наземное наступление в секторе Газа против боевиков ХАМАС. ЦАХАЛ также придется усилить противовоздушную оборону страны, так как в арсенале «Хезболлы» есть ракеты, способные нанести удар по Тель-Авиву.

По словам арабских чиновников и дипломатов, «Хезболла» в частном порядке предупредила Израиль, что она готова открыть второй фронт, если израильские силы начнут наземное наступление в секторе Газа. В свою очередь, США предупредили «Хезболлу» и Иран, что они будут защищать Израиль, если ливанская группировка предпримет активные военные действия.

Ранее посол Израиля в России Александр Бен Цви назвал действия «Хезболлы» детскими пакостями. Однако он отметил, что риск втягивания группировки в войну существует.

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    Дарья Балацкая
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