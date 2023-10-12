Власти Украины обвинили в разворовывании госбюджета

Депутат Рады Южанина: госбюджет Украины разворовывают приближенные к власти люди

Государственный бюджет Украины разворовывают, это делают люди, приближенные к власти. Такое обвинение выдвинула член комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина в эфире телеканала «Эспрессо».

По словам депутата, коррупция со стороны украинских властей влечет за собой последствия, такие как ограничение финансовой поддержки Запада.

«Они (люди, разворовывающие бюджет. — Прим. «Ленты.ру») совершенно точно должны осознавать, что это приведет к тому, что страна будет ограничена в финансировании извне. А выжить за свой счет мы не сможем», — подчеркнула Южанина.

Ранее власти США публично предупредили об исчерпании денег на Украину. После недавнего выделения очередного транша военной помощи Вооруженным силам страны (ВСУ) у американского правительства заканчиваются ресурсы для этих целей.