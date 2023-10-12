В Казани пожарное депо превратят в молодежный центр

В Казани аварийное пожарное депо превратят в молодежный центр

Пожарное депо, построенное в 1930-е года, превратят в молодежный центр в Казани. Об этом сообщает «КП-Казань».

Отмечается, что здание было признано аварийным и его планировали снести. Однако благодаря просьбам горожан и поддержке главы Татарстана Рустама Минниханова депо законсервировали как объект архитектуры.

Спустя семь лет исполнительный комитет Казани выступил с инициативой превратить здание в молодежный центр. Минниханов поддержал эту идею. Он поручил обследовать пожарное депо на предмет возможности размещения в нем молодежного центра. Предполагается, что там будут обучать будущих конструкторов и инженеров.

Ранее сообщалось, что в центре Екатеринбурга на месте памятника архитектуры «Малая усадьба Рязановых» и сгоревших домов планируют построить Сад святой Екатерины. В настоящее время группа архитекторов разрабатывает концепцию благоустройства территории.

