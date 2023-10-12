Полковник назвал главную задачу танковых войск России в зоне СВО

Полковник Кнутов: главная задача танковых войск РФ — помощь пехоте

Главная задача танковых войск России в зоне проведения специальной военной операции (СВО) — это помощь пехоте и подавление позиций врага. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов.

«Рассчитывать на то, что сейчас танковые колонны выстроятся и пойдут в атаку, я бы не стал. Потому что концепция применения танков сейчас здорово поменялась. Это прослеживается в ходе специальной военной операции», — заявил эксперт.

По словам Кнутова, танки в основном используются как самоходные артиллерийские установки для ведения огня либо с закрытых позиций, либо прямой наводкой с использованием «танковой карусели».

«Танковую карусель» Вооруженные силы Украины переняли у нас и тоже широко используют Юрий Кнутов полковник в отставке

«На сегодняшний день ожидать, что большое количество танковых групп начнут действовать, я бы не стал. А вот то, что по линии фронта они будут рассредоточены и небольшими подразделениями будут оказывать помощь пехоте и подавлять позиции врага с закрытых или открытых позиций в зависимости от обстановки, в этом я не сомневаюсь», — сообщил он.

Также полковник в отставке рассказал, что танки Т-90М и Т72Б3М, которые получило Министерство обороны России, имеют дополнительную динамическую защиту бортов и защиту от возможных ударов дронов.

«Это делает танки менее уязвимыми на передовой», — заключил он.

Ранее Российская армия уничтожила два танка ВСУ в районе Работино в Запорожской области. Вооруженные силы (ВС) России также отразили атаку на линии Работино — Копани.

