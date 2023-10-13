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13:48, 13 октября 2023Экономика

Автолюбителей предупредили об одном риске

Эксперт Плисов: дубликат ключа грозит поломкой блока управления машины

Фото: Janne Aspegren / Unsplash

В России все еще возможно изготовление дубликата ключа для автомобиля, однако это несет определенные риски, рассказал Autonews.ru член правления российского Союза автосервисов Илья Плисов.

Второй ключ возможно сделать для большинства автомобилей массового сегмента. По словам эксперта, в крупных городах есть множество компаний, способных быстро и просто изготовить дубликат и прошить в нем электронный код. При этом для премиальных машин сделать такой ключ гораздо сложнее, предупредил Плисов.

Эксперт назвал и опасность дубликатов. Неправильное изготовление ключа может привести к блокировке блока управления, и тогда его придется менять. При этом Плисов указал, что специализирующиеся в этой области мастера обычно знают о подобных нюансах и не допускают ошибок.

Ранее россиянам предсказали рост стоимости услуг обслуживания автомобилей осенью. По итогам девяти месяцев 2023 года средний чек на эти услуги уже вырос на 23,4 процента год к году и составил 8,6 тысячи рублей. Эксперты уверены, что цены на обслуживание стабилизируются зимой.

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    Мария Черкасова
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