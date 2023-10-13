Автолюбителей предупредили об одном риске

Эксперт Плисов: дубликат ключа грозит поломкой блока управления машины

В России все еще возможно изготовление дубликата ключа для автомобиля, однако это несет определенные риски, рассказал Autonews.ru член правления российского Союза автосервисов Илья Плисов.

Второй ключ возможно сделать для большинства автомобилей массового сегмента. По словам эксперта, в крупных городах есть множество компаний, способных быстро и просто изготовить дубликат и прошить в нем электронный код. При этом для премиальных машин сделать такой ключ гораздо сложнее, предупредил Плисов.

Эксперт назвал и опасность дубликатов. Неправильное изготовление ключа может привести к блокировке блока управления, и тогда его придется менять. При этом Плисов указал, что специализирующиеся в этой области мастера обычно знают о подобных нюансах и не допускают ошибок.

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