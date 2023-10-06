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18:14, 6 октября 2023Экономика

В России предрекли подорожание обслуживания автомобилей

Fit Service: обслуживание автомобилей подорожало на 23,4 процента с начала года

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В России по итогам девяти месяцев средний чек обслуживания автомобилей составил 8,6 тысячи рублей, подорожав на 23,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные сети автосервисов Fit Service.

Сильнее всего подорожало обслуживание европейских марок машин, меньше всего — японских и корейских. Эксперты сообщили, что на китайские и японские автомобили легко найти недорогие автозапчасти-аналоги. Например, тормозные колодки на Kia Rio за год выросли в цене на пять процентов, на BMW 528i — подорожали на 20 процентов.

Ключевой причиной повышения стоимости среднего чека с начала года стал рост цен на автозапчасти. Также роль сыграло повышение зарплат сотрудникам на 10-15 процентов. Наибольший прирост среднего чека произошел в августе (плюс 7,6 процента) по отношению к июлю на фоне валютных колебаний. В компании ожидают, что осенью средние чеки продолжат расти и стабилизируются зимой.

Сильнее всего с начала года подорожал типичный набор так называемого страхового ДТП: ветровые стекла (плюс 61 процент), передние бамперы (плюс 49 процентов) и крылья (плюс 39 процентов), а также задние бамперы (плюс 36 процентов), рассказал директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.

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По его словам, подорожание связано с ростом курса доллара, евро и юаня, повышением отпускной цены у поставщиков и затратами на логистику. Эксперт считает, что до конца года цены останутся на прежнем уровне, если курсы валют стабилизируются.

Отдельно эксперты указали на подорожание обслуживания машин из Китая на 25 процентов. Причиной этого стало доминирующее положение на российском рынке компаний из КНР, заявил вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр. По его словам, китайские компании в настоящее время занимают монопольное положение на рынке и фиксируют уверенную прибыль, которой не было даже у ушедших брендов.

Согласно данным автомобильного портала «Дром», доля китайских запчастей занимает пять процентов всего рынка аналоговых комплектующих. При этом в сферах, где наблюдается дефицит, доля аналоговых комплектующих из КНР достигает 60 процентов.

Ранее эксперты предрекали, что стоимость ремонта автомобилей в автосервисах к концу 2023 года может вырасти на 10-15 процентов из-за повышения окладов сотрудникам и повышения цен на нормо-час на ремонт машин.

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    Мария Черкасова
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