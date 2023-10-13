Зять Эрдогана упрекнул главу Еврокомиссии в лицемерии

Совладелец турецкой компании Baykar упрекнул Урсулу фон дер Ляйен в лицемерии

Совладелец турецкой компании Baykar, производящей дроны Bayraktar, и зять президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Сельчук Байрактар в социальной сети X упрекнул главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в лицемерии.

Он сделал репост сообщения портала Clash Report с высказываниями фон дер Ляйен относительно конфликта на Украине и на Ближнем Востоке.

В тексте отмечается, что глава Еврокомиссии называла военными преступлениями российские удары по украинским объектам инфраструктуры, говоря о том, что мужчины, женщины и дети останутся без воды и электричества с приближением зимы.

В то же время фон дер Ляйен заявила, что Израиль имеет право защищаться. В свою очередь израильская сторона перекрыла водоснабжение, поставки топлива и электроэнергии в сектор Газа и наносит разрушительные удары по территории анклава.

«Как нарисовать идеальную картину лицемерия», — прокомментировал Сельчук Байрактар.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

