Украинские беспилотники перехватили в небе над двумя российскими регионами

Минобороны сообщило о перехвате двух БПЛА над Белгородской и Брянской областями

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над двумя регионами страны. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, попытку атаки со стороны Украины пресекли 13 октября около 13:15 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО оба украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Белгородской и Брянской областей», — пояснили в оборонном ведомстве.

Ранее в Минобороны заявили, что еще один БПЛА самолетного типа был уничтожен в небе над Брянской областью. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле региона со стороны ВСУ и рассказал, что в результате случившегося сгорел жилой дом, а также два гаража.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.