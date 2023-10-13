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19:23, 13 октября 2023Путешествия

Блогерша побывала в кишащем клопами Париже и нашла способ не привезти их домой

Блогерша посоветовала туристам оставлять багаж на карантине после тура в Париж

Кадр: @locaeclectic / TikTok

Блогерша побывала в кишащем клопами Париже и посоветовала собравшимся туда туристам оставлять багаж на карантине после возвращения домой. Способами не привезти насекомых с собой она поделилась в TikTok, на что обратило внимание Daily Mail.

Путешественница Алексис Нидо-Руссо (Alexis Nido-Russo) из Чикаго объяснила, что для карантина подойдет гараж или любое место, кроме дома. Затем можно постирать вещи при максимально высокой температуре. Заморозка в морозильной камере на неделю так же поможет избавиться от клопов.

При этом лучше будет заранее удостовериться, что в выбранном для тура парижском отеле нет насекомых. Сразу после заселения в гостиницу, отмечает Алексис, следует предпринять ряд мер для выявления клопов. Необходимо тщательно проверить кровать, снять простынь и осмотреть каркас. Если там найдутся яйца клопов или темные полоски, стоит немедленно сообщить администрации и поменять номер.

Кроме того, отмечает блогерша, не надо класть чемодан на кровать. Лучше всего оставить его на багажной полке и держать закрытым в течение всего отдыха.

Ранее стало известно, что жители Великобритании опасаются, что фанаты регби привезут клопов с массового выезда на четвертьфинал кубка мира во Франции, страдающей от этих насекомых. В соцсетях пассажиры делятся видеозаписями с участием постельных клопов, якобы расплодившихся на сиденьях в метро Лондона.

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    Зарина Дзагоева
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