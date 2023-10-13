Девушка-подросток переехала в Москву ради учебы и обманом попала в проституцию

В Москве мужчина заставил 16-летнюю девушку заниматься проституцией

16-летняя девушка вместе с родителями переехала в Москву ради поступления в столичный колледж, а в результате обманом попала в проституцию. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Студентка познакомилась с молодым человеком в Telegram и ждала от него приглашения на свидание, однако сначала он попросил девушку отправить интимные фотографии. После этого мужчина начал шантажировать подростка. Он уверял, что распространит ее фотографии, если она не заплатит ему 20 тысяч рублей.

Таких денег у студентки не было, поэтому молодой человек предложил их отработать. Он вынудил несовершеннолетнюю встретиться с тремя взрослыми мужчинами и переспать с ними за деньги, которые сутенер забрал себе. Клиенты не знали, что девушке нет 18 лет. После этого вымогатель заявил, что теперь девушка должна ему 300 тысяч рублей, поэтому она должна работать дальше.

В результате студентка рассказала обо всем родителям. Теперь молодого человека ищет полиция. Возбуждено уголовное дело за вовлечение несовершеннолетней в занятие проституцией и вымогательство.

Ранее в Красноярске оперативники совместно с сотрудниками Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) задержали мужчину и двоих его сыновей по подозрению в организации и вовлечении женщин в занятие проституцией.