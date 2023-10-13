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12:22, 13 октября 2023Интернет и СМИ

Информация о планах России использовать С-400 по наземным целям не подтвердилась

Сообщения о планах России использовать С-400 по наземным целям не подтвердились

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Информация о том, что Россия планирует использовать С-400 для стрельбы по наземным целям на Украине, не нашла подтверждения.

«РБК-Украина» со ссылкой на авиационного эксперта Константина Криволапа и эксперта Defence Express Ивана Киричевского сообщает, что Россия стремится перепрофилировать зенитные системы С-400 и использовать их в качестве баллистического ракетного комплекса. При этом эксперты отмечают, что, если ракета сконструирована как зенитная, на роль баллистики она подходит плохо, «но все зависит от целей, которые ставят перед собой россияне».

Также эксперты заявляют, что в России пытаются собрать как можно больше средств, которыми будут бить по Украине. «Главный расчет на то, что хотя бы 20 процентов из них попадут в цель», — заявляют авторы публикации. В материале не приводятся факты, доказывающие, что российская армия будет использовать С-400 для стрельбы по наземным целям. Информация о вооружении основана на заявлениях двух украинских экспертов.

Согласно открытым данным, целями С-400 являются стратегическая авиация, самолеты РЭБ, разведчики, самолеты-радары и тактическая авиация. При стрельбе такими ракетами по наземным целям точность будет низкой. По данным экспертов, удар по наземным целям возможен только при условии, что ракета вплоть до самого поражения цели будет находиться в зоне радиовидимости. Потому дальность стрельбы не превышает 25-30 километров, несмотря на то, что сама ракета может преодолевать гораздо большие расстояния.

Россия также обладает большим число высокоточного оружия, применяемого по наземным целям. В их числе новейшие ракетные системы залпового огня «Торнадо-С». Дальность ракетного удара может достигать 120 километров. При этом поражаются как стационарные цели, так и подвижные. А точность наведения обеспечивает спутниковая навигация и специальный компьютер.

Информация о том, что Россия планирует использовать комплексы С-400 по наземным целям на Украине, не получила широкого распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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