Исполнительница роли Солнышка в «Телепузиках» станет матерью

Сыгравшая Солнышко в «Телепузиках» актриса Джесс Смит впервые станет матерью

Актриса Джесс Смит, которая сыграла роль Солнышка в детском телесериале «Телепузики», сообщила о том, что впервые станет матерью. Об этом она сообщила в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя артистка опубликовала снимок УЗИ, однако не стала раскрывать пол будущего ребенка. Судя по кадру, Смит находится на последнем месяце беременности. «Когда двое становятся тремя», — подписала публикацию актриса.

Джесс Смит получила роль в детском сериале, когда ей было девять месяцев. Продюсер шоу заметил ребенка в больнице, когда будущую звезду взвешивали. Сериал «Телепузики» выходил на экраны с 1997 по 2001 год. В период с 2000 по 2006 год Смит также принимала участие в различных телевизионных проектах, после чего прекратила сниматься.

Ранее сообщалось, что 32-летняя британская актриса Бонни Райт, сыгравшая Джинни Уизли в серии фильмов «Гарри Поттер», впервые стала матерью.