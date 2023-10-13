США предупредили о риске лишиться важного исторического артефакта

Bloomberg: наводнения поставили под угрозу раскопки колонии Джеймстаун

Виргинские археологи забили тревогу по поводу сохранности артефактов первой в Северной Америке британской колонии Джеймстаун. Одноименный остров в устье Чесапикского залива стал затапливаться чаще обычного, пишет издание Bloomberg.

Уровень воды в океане повышается вследствие глобального потепления, что приводит к повышению уровня воды в омывающей остров реке Джеймс-Ривер. Артефактам первого английского поселения на континенте с одной стороны угрожают разливы реки, а с другой — болотные воды. Вода изменяет химический состав почвы, что может привести к повреждению артефактов и растворению человеческих останков. Помимо повышения уровня воды, остров также оседает, предупреждают специалисты.

По словам президента Фонда возрождения Джеймстауна Джеймса Хорна, большая часть территории, на которой проводятся раскопки, рискует оказаться под водой в ближайшие 25 лет. За сто лет уровень воды, омывающей остров Джеймстаун, поднялся на полметра и, по прогнозам, к 2075 году поднимется еще почти на метр. В результате будут затоплены 56,7 тысячи квадратных метров. Археологические памятники колонии занимают 91 тысячу квадратных метров.

Борьба Джеймстауна со стихией началась еще в начале прошлого века. В 1901 году, чтобы сдержать береговую эрозию на западном побережье острова, Корпус инженеров Армии США построил морскую дамбу. Со временем она ослабла, и Фонд возрождения Джеймстауна в 2022 году укрепил ее гранитными валунами весом 98 тысяч тонн. Грунтовые воды, поднимаясь, размывают корневую систему деревьев, и они ломаются из-за штормовых ветров. Это способствует разрастанию болот. С 1950-х на территории под управлением фонда стоит лишь одна заиленная дренажная труба. В перспективе организация планирует установить новый дренаж и насосные станции, а также противопаводковый вал для защиты исторических мест от затопления. На это потребуется около 41 миллиона долларов.

Джеймстаун, первое постоянное поселение англичан в Северной Америке, был основан в 1607 году. Место было выбрано офицерами по стратегическим соображениям, однако оно оказалось гибельным для здоровья колонистов из-за малярийных болот и заражения возбудителями брюшного тифа. Как форпост его удавалось сохранить только благодаря жесткой политике губернатора.

Ранее в 20 метрах от места раскопок среди болотной травы археологи нашли следы прежде неизвестной историкам части поселения, где могут располагаться захоронения рабов. В 2015 году американские археологи смогли установить личности четырех лидеров Джеймстауна.