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11:30, 13 октября 2023Мир

КНДР пригрозила нанести удар по американскому авианосцу

ЦТАК: КНДР пригрозила ударить по стратегическим объектам США в Южной Корее

Фото: U.S. Navy / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Северная Корея пригрозила нанести мощный удар по развернутым на Корейском полуострове стратегическим объектам США после привлечения американского авианосца USS Ronald Reagan к совместным учениям Южной Кореи, Японии и США. Об этом сообщает ЦТАК.

«Наш самый мощный и незамедлительный первый удар будет нанесен даже по основным базам США на Корейском полуострове и вокруг него, не говоря уже о средствах "расширенного сдерживания", используемых США как "психотропное вещество" для своих сателлитов», — говорится в сообщении.

Пхеньянь считает, что постоянное перебрасывание США различного стратегического оружия на Корейский полуостров является военной провокацией. Поэтому вооруженные силы КНДР «будут последовательно подавлять и отражать безрассудные попытки США и их приспешников развязать ядерную войну на Корейском полуострове».

Ранее США отправили к Корейскому полуострову группу авианосцев для первых за семь лет совместных военно-морских учений с Южной Кореей и Японией. Сообщается, что главной целью учений стала отработка угроз со стороны Северной Кореи в связи с проведением ракетных испытаний.

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    Дарья Балацкая
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