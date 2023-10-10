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10:01, 10 октября 2023Мир

США отправили группу авианосцев для учений из-за угрозы КНДР

Bloomberg: США отправили группу авианосцев для учений из-за угрозы КНДР

Фото: Mass Communication Specialist 3rd Class James Hong / Reuters

США отправили группу авианосцев для первых за семь лет совместных военно-морских учений с Южной Кореей и Японией из-за угрозы КНДР. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«В двухдневных учениях, которые завершаются во вторник, приняли участие авианосная группа американского авианосца Ronald Reagan, эсминец из Южной Кореи, оснащенный системой Aegis, и эсминец из Японии», — приводит агентство заявление Военно-морских сил (ВМС) Южной Кореи.

Отмечается, что главной целью совместных учений стала отработка угроз со стороны Северной Кореи в связи с проведением ракетных испытаний, а также обмен разведданными трех стран.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын на выступлении в рамках 9-й сессии Верховного народного собрания КНДР заявил, что Япония, Южная Корея и США фактически сформировали «азиатскую версию НАТО». Политик подчеркнул, что подобный союз служит ключевой причиной войн и агрессии. Глава КНДР назвал партнерство трех стран «самой большой угрозой».

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    Максим Габриелян
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