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14:11, 13 октября 2023Среда обитания

Названа альтернатива льготной ипотеке в России

Экономист Лобода назвал лизинг жилья альтернативой льготной ипотеке

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Альтернативой льготной ипотеки для россиян может стать лизинг — аренда жилья с последующим выкупом. Так считает экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода, его слова передает «Газета.ru».

По его словам, особенно привлекательной такая схема будет для сегмента индивидуального жилищного строительства (ИЖС). «Для роста рождаемости в стране сейчас нет предпосылок: молодые семьи скованны выплатами по ипотеке на 10-15 лет. Планирование расходов по аренде жилья с возможностью выкупа по фиксированным ценам в частном секторе недвижимости может быть привлекательным, если ставка лизинга составит 4-5 процентов годовых», — пояснил Лобода.

Специалист отметил, что ипотеку россияне воспринимают умеренно негативно уже несколько десятилетий. «Любые прогрессивные нововведения будут эффективны на фоне долгосрочной стабильности курса рубля и привлекательной ключевой ставки. В текущих условиях решившимся купить квартиру в кредит придется переплачивать вдвое», — подчеркнул экономист.

При этом лизинг жилья в краткосрочной перспективе может снизить социальную напряженность у широкой категории населения с низкими доходами, убежден Лобода. Однако для развития таких инструментов нужны низкий уровень инфляции и и привлекательные условия кредитования, заключил специалист.

Ранее россиянам назвали три способа накопить на первый взнос по ипотеке. Эксперты предлагают продать ненужное имущество (например, заброшенный дачный участок), откладывать зарплату или положиться на удачное стечение обстоятельств, при котором получится заработать сразу много.

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    Нина Ташевская
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