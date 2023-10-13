Лукашенко обвинил молодежь в неспособности справиться с вызовами перед СНГ

Лукашенко: молодежь не сможет справиться с вызовами, которые возникают перед СНГ

Молодежь вряд ли сможет справиться с вызовами, которые возникают перед Содружеством независимых государств (СНГ), так как они не понимают ценности и выгоды, которые объединяют страны. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на Совете глав государств СНГ, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу лидера.

По его мнению, для решения проблем и вызовов на постсоветском пространстве нужны политики, которые родились и выросли в СССР. «Опыт и знания у нас есть», — отметил Лукашенко.

Большинство молодежи уже не понимает многих ценностей и выгод, которые объединяли постсоветские страны и объединяют теперь, считает президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявил, что Армения не всегда ведет себя по-партнерски в отношении других стран СНГ. Также Содружество покинула Грузия, фактически в нем нет Украины и «большие вопросы по Молдове».