Массовая отмена и задержка рейсов произошла в аэропортах Москвы

«Яндекс.Расписания»: в аэропортах Москвы отменили и задержали 20 рейсов

В трех московских аэропортах в пятницу, 13 октября, произошла отмена и задержка 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, стало известно, что в Домодедово задержали вылеты девяти самолетов, один — отменили. Во Внуково тем временем перенесли три авиарейса. В Шереметьево задержали шесть рейсов.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. О причине массового изменения времени вылета воздушных судов в столичных авиагаванях не сообщается.

Ранее в октябре бортпроводнику российской авиакомпании стало плохо в летевшем в Москву самолете. Непредвиденная ситуация произошла в пассажирском лайнере, следовавшем в столицу России из Перми, незадолго до посадки.

