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14:57, 13 октября 2023Россия

Минобороны отчиталось о восьми групповых ударах по объектам ВСУ за неделю

МО: Россия нанесла 8 групповых ударов «Искандерами» и дронами по объектам ВСУ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России в период с 7 по 13 октября нанесли восемь групповых ударов по объектам Украины оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М» и беспилотными летательными аппаратами. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

«Поражались склады ракетно-артиллерийского вооружения, военно-технического имущества; цеха предприятий, производящих и хранящих вооружение и военную технику», — сообщили в министерстве, добавив, что удары также наносились по пунктам размещения бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников.

В частности, в результате групповых ударов российские военные уничтожили склад хранения катеров типа Willard, которые производства в США, а также полевой артиллерийский склад объединенной группировки войск ВСУ «Херсон». Помимо этого, под удар попал склад военной техники на судоремонтном заводе «Дунайсудосервис» в городе Ильичевск Одесской области и база, где хранились горюче-смазочные материалы, на аэродроме «Умань» в Черкасской области.

Неделей ранее ВС России нанесли 14 ударов по объектам украинской военной инфраструктуры. Тогда ударами российских военных убыли уничтожены мастерская крупноузловой сборки ударных и разведывательных беспилотников Punisher и «Фурия», склады хранения реактивных снарядов HIMARS, крылатых ракет большой дальности Storm Shadow и Scalp, а также компоненты изготовления взрывчатки, необходимой для производства боеприпасов.

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    Анастасия Шейкина
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