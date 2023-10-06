Российские военнослужащие нанесли 14 ударов по объектам инфраструктуры ВСУ

ВС России нанесли 14 ударов по объектам военной инфраструктуры ВСУ

Российские военнослужащие за неделю нанесли 14 ударов по объектам инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Вооруженными Силами (ВС) Российской Федерации нанесено 14 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по объектам военной инфраструктуры Украины», — рассказали в оборонном ведомстве.

Уточняется, что в период с 29 сентября по 6 октября были поражены украинские склады боеприпасов, ракетно-артиллерийского вооружения и военно-технического имущества, а также производственные цеха предприятий, которые выпускают военную технику и вооружение.