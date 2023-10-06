Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:25, 6 октября 2023Россия

Российские военнослужащие нанесли 14 ударов по объектам инфраструктуры ВСУ

ВС России нанесли 14 ударов по объектам военной инфраструктуры ВСУ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военнослужащие за неделю нанесли 14 ударов по объектам инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Вооруженными Силами (ВС) Российской Федерации нанесено 14 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по объектам военной инфраструктуры Украины», — рассказали в оборонном ведомстве.

Уточняется, что в период с 29 сентября по 6 октября были поражены украинские склады боеприпасов, ракетно-артиллерийского вооружения и военно-технического имущества, а также производственные цеха предприятий, которые выпускают военную технику и вооружение.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
    Варвара Родикова
    Обсудить
    Последние новости

    Путин сообщил об успешном испытании ядерной ракеты «Буревестник». Что известно об этом мощнейшем оружии?

    Названы самые опасные способы обогреть жилье

    Медведев сравнил Россию с Германией и дал совет Шольцу

    Полковник рассказал о назначении ракеты «Буревестник» с ядерной установкой

    Назван необычный симптом нового варианта COVID-19

    Поставку одного из новых российских самолетов перенесли на несколько лет

    Валя Карнавал показала фигуру в мини-шортах и раскрыла свой вес

    Минобороны заявило об уничтожении места сборки дронов ВСУ Punisher и «Фурия»

    Российские военнослужащие нанесли 14 ударов по объектам инфраструктуры ВСУ

    Названа причина ослабления курса рубля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости