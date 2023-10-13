Украинский морпех сел пожизненно за расстрел шести жителей ДНР

В ДНР суд дал пожизненный срок морпеху ВСУ за убийство пяти жителей Мариуполя

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к пожизненному лишению свободы военнослужащего морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) 25-летнего Дениса Мирзу за расстрел шести мирных жителей Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры.

Осужденный, занимавший должность начальника службы радиационной, химической и биологической защиты отдельного батальона морской пехоты, был признан виновным в убийстве по мотивам политической и идеологической ненависти и жестоком обращении с гражданским населением. Его отправят в колонию особого режима.



Суд установил, что с 2 по 15 марта 2022 года Мирза на боевой позиции, расположенной на территории Мариупольского высшего металлургического профессионального училища, по приказу командира застрелил из пистолета мирного жителя. С сослуживцем Олегом Завалецким он также расстрелял в подвале училища двух пленных. Мирза также отдал команду убить трех мирных жителей, которые шли по улице. Один из них выжил.