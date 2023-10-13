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14:07, 13 октября 2023Путешествия

Многометровые очереди в израильском аэропорту попали на видео

В израильском аэропорту Бен-Гурион образовались многометровые очереди

Многометровые очереди в израильском аэропорту имени Давида Бен-Гуриона попали на видео. Ролик публикует ТАСС.

Отмечается, что авиагавань продолжает работать в штатном режиме, принимая и отправляя множество рейсов, несмотря на резкое обострение ситуации вокруг сектора Газа.

На кадрах видно, что обстановка в аэропорту спокойная, однако в зале вылета образовались огромные очереди из людей, регистрирующихся на рейсы израильских авиакомпаний.

«В соответствии с давно установленными в Израиле процедурами, сперва пассажиры должны отстоять одну очередь на проверку у сотрудников службы безопасности, далее следует привычная очередь к стойкам регистрации», — сообщили в агентстве.

Ранее в октябре стало известно, что российские туристы «Русского Экспресса» и «Интуриста», отдыхавшие в Израиле, вернулись на родину.

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    Фариза Бацазова
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